Scienze Religiose San Matteo di Salerno | al via le iscrizioni per le lauree triennali e magistrali
Al via le iscrizioni della laurea triennale e della laurea magistrale presso l'istituto superiore di Scienze Religiose "San Matteo" di Salerno. La formazione permanente e il percorso accademico sono rivolti agli aspiranti docenti di religione cattolica. Info: Issrsalerno.it. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
In questa notizia si parla di: scienze - religiose
?Al via il percorso formativo dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Mons. V. Zoccali” Segui il link per approfondire: https://avveniredicalabria.it/al-via-il-percorso-formativo-dellistituto-superiore-di-scienze-religiose-mons-v-zoccali/… #reggiocalabria - X Vai su X
L'Istituto Superiore di Scienze Religiose della Toscana propone il Laboratorio di Cinema e Teologia, in presenza presso la sede di Firenze, piazza Torquato Tasso 1: Ritratti di fede Dal 29 ottobre al 17 dicembre 2025 Proff. Andrea Bigalli ed Eugenia Rom - facebook.com Vai su Facebook
Il presidente Mattarella in diretta al 70° anniversario della Fondazione per le Scienze religiose - Il presidente Sergio Mattarella interviene alla celebrazione dei 70 anni della Fondazione Scienze Religiose Giovanni XXIII, in via San Vitale a Bologna. Da video.corriere.it
I fondamenti della politica per Tommaso d’Aquino, presentazione della riedizione del volume - 30 alla Spezia, nell’aula magna dell’Istituto superiore di Scienze religiose, in via Malaspina 1, la presentazione della riedizione del volume scritto negli anni Ottant ... Lo riporta msn.com