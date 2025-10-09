Il Circo Bianco potrebbe riabbracciare nei prossimi mesi una delle grandi protagoniste dello sci mondiale: Petra Vlhova. A 19 mesi dal gravissimo infortunio patito al ginocchio durante il gigante di Jasna (del gennaio 2024), sulle “nevi di casa”, la slovacca ha ottenuto l’ok per tornare in pista. A rendere nota la cosa, nella stagione che porta alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, è stato il suo manager Richard Galovic, che parlando al sito sport.sk si è così espresso: “ Purtroppo ci è voluto un tempo incredibilmente lungo e Petra si trovava in una situazione simile un anno fa, quando pensavamo che il passaggio alla neve le avrebbe permesso di tornare a sciare a pieno ritmo ha dovuto sottoporsi ad un secondo intervento chirurgico, poichè non c’era altra scelta. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sci alpino, Petra Vlhova: c’è l’ok per tornare in pista dopo quasi 2 anni dall’infortunio