Schlein | Sollievo ora i Due Stati
11.45 "Accogliamo con sollievo l'accordo sulla tregua. Il cammino della pace sarà ancora lungo, ma oggi è un passo decisivo, per cui vanno ringraziati gli sforzi diplomatici di Usa,Qatar,Egitto e Turchia". Così la leader Pd Schlein. "L'Europa -continua- recuperi un ruolo nella ricostruzione e nel supporto alla popolazione palestinese martoriata. Tutti rispettino l'accordo e si prosegua coi passi indispensabili alla soluzione dei 2 popoli e 2 Stati, col riconoscimento dello Stato di Palestina e fine dell'occupazione in Cisgiordania". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Fanpage.it. . Parlare di Gaza è una questione di diritto e di vita. Dal palco di Rumore Festival di Fanpage, Elly Schlein ha espresso i suoi punti fermi: • Riconoscere subito lo Stato di Palestina. • Fermare il blocco umanitario e arrivare a un accordo reale. • Piano - facebook.com Vai su Facebook
