Schlein | Sollievo ora i Due Stati

Servizitelevideo.rai.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

11.45 "Accogliamo con sollievo l'accordo sulla tregua. Il cammino della pace sarà ancora lungo, ma oggi è un passo decisivo, per cui vanno ringraziati gli sforzi diplomatici di Usa,Qatar,Egitto e Turchia". Così la leader Pd Schlein. "L'Europa -continua- recuperi un ruolo nella ricostruzione e nel supporto alla popolazione palestinese martoriata. Tutti rispettino l'accordo e si prosegua coi passi indispensabili alla soluzione dei 2 popoli e 2 Stati, col riconoscimento dello Stato di Palestina e fine dell'occupazione in Cisgiordania". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: schlein - sollievo

M.O. Schlein: sollievo per tregua, ora si prosegua verso due popoli due Stati - Schlein: sollievo per tregua, ora si prosegua verso due popoli due Stati* “Accogliamo con sollievo l’accordo sulla tregua. Lo riporta partitodemocratico.it

Il centrodestra si tenga stretta Elly Schlein - Punta su temi che non riempiono le urne, insiste su un campo largo cui non crede nessuno. Si legge su tempi.it

Cerca Video su questo argomento: Schlein Sollievo Due Stati