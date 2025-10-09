Schianto a due passi dal centro | un uomo al pronto soccorso
Problemi (non pochi) alla viabilità e una persona ricoverata in ospedale: è il bilancio dell’incidente avvenuto nel primo mattino di oggi, giovedì 9 ottobre, a Trento, lungo una delle principali direttrici che dal centro conduce verso l’area sud della città.L’allarme è scattato giusto una. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
In questa notizia si parla di: schianto - passi
Villa Santa Lucia in lacrime: Giuseppe “Gneppo” Risi muore a 37 anni nello schianto a pochi passi da casa
TRAGEDIA A SAN PRISCO: MUORE A 17 ANNI GIUSEPPE SANFELICE, SCHIANTO FATALE IN SCOOTER Una notte di dolore, una tragedia che ha spezzato il cuore di un’intera comunità. Giuseppe Sanfelice, 17 anni appena, è morto nella tarda serata di ie - facebook.com Vai su Facebook
Schianto tra due auto alle porte del centro abitato, traffico in tilt sulla Provinciale - Due auto si sono scontrate nel pomeriggio di oggi, martedì 30 settembre, in località Bagnolo nel Comune di Santa Fiora. Come scrive corrieredimaremma.it
Schianto tra due auto, vigili del fuoco in azione per liberare una persona bloccata nella sua vettura - Momenti di paura nel pomeriggio di oggi (2 ottobre) a Belluno, in località Casoni, dove due auto sono rimaste coinvolte in un incidente lungo la strada regionale 204. Scrive ildolomiti.it