Schianto a due passi dal centro | un uomo al pronto soccorso

Trentotoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Problemi (non pochi) alla viabilità e una persona ricoverata in ospedale: è il bilancio dell’incidente avvenuto nel primo mattino di oggi, giovedì 9 ottobre, a Trento, lungo una delle principali direttrici che dal centro conduce verso l’area sud della città.L’allarme è scattato giusto una. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: schianto - passi

Villa Santa Lucia in lacrime: Giuseppe “Gneppo” Risi muore a 37 anni nello schianto a pochi passi da casa

Schianto a due passi dal centro: un uomo al pronto soccorso

schianto due passi centroSchianto tra due auto alle porte del centro abitato, traffico in tilt sulla Provinciale - Due auto si sono scontrate nel pomeriggio di oggi, martedì 30 settembre, in località Bagnolo nel Comune di Santa Fiora. Segnala corrieredimaremma.it

San Colombano, schianto tra due auto in pieno centro: una si ribalta, due feriti - San Colombano al Lambro (Milano), 2 settembre 2025 – Momenti di paura, nel pomeriggio del 2 settembre 2025, in via Ottavio Steffenini a San Colombano al Lambro, dove due auto si sono scontrate poco ... Scrive ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Schianto Due Passi Centro