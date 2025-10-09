scherma nelle prove regionali di qualificazione ottimi riscontri per la malaspina meggy matrizi matilde cassina e sara sofia polacci strappano il pass per i nazionali di roma

La Schermistica Malaspina ha avuto ottime risposte dalle prove regionali di qualificazione alla prima prova nazionale che si svolgerà a Roma a metà novembre. Nelle varie categorie, infatti, ci sono stati atleti apuani che si sono guadagnati il lasciapassare per l’ambito appuntamento nazionale. Nella prima prova regionale Assoluti disputata a Pistoia il miglior risultato lo ha ottenuto la brava Matilde Cassina che con il suo terzo posto finale si è garantita il pass per Roma. L’esperta schermitrice carrarese si è arresa soltanto in semifinale alla forte atleta pratese Del Mastio. Nelle qualificazioni regionali dei Cadetti (Under 17), svoltesi a Firenze, è brillata la stella di Meggy Matrizi che ha vinto tutti gli incontri, sia nella fase a gironi che nel percorso ad eliminazione diretta, con una condotta praticamente perfetta che ne ha confermato il grande spessore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

