Scherma nelle prove regionali di qualificazionE ottimi riscontri per la malaspina Meggy Matrizi Matilde Cassina e Sara Sofia Polacci strappano il pass per i nazionali di Roma
La Schermistica Malaspina ha avuto ottime risposte dalle prove regionali di qualificazione alla prima prova nazionale che si svolgerà a Roma a metà novembre. Nelle varie categorie, infatti, ci sono stati atleti apuani che si sono guadagnati il lasciapassare per l’ambito appuntamento nazionale. Nella prima prova regionale Assoluti disputata a Pistoia il miglior risultato lo ha ottenuto la brava Matilde Cassina che con il suo terzo posto finale si è garantita il pass per Roma. L’esperta schermitrice carrarese si è arresa soltanto in semifinale alla forte atleta pratese Del Mastio. Nelle qualificazioni regionali dei Cadetti (Under 17), svoltesi a Firenze, è brillata la stella di Meggy Matrizi che ha vinto tutti gli incontri, sia nella fase a gironi che nel percorso ad eliminazione diretta, con una condotta praticamente perfetta che ne ha confermato il grande spessore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: scherma - prove
LIVE Scherma, Mondiali 2025 in DIRETTA: fiorettisti e spadiste per il riscatto nelle prove a squadre
FESTA DELLA SCHERMA A URBINO! ? Sabato 4 ottobre Fortezza Albornoz – dalle ore 15:30 Un pomeriggio speciale per scoprire l’arte della scherma con: Prove gratuite aperte a tutti Dimostrazioni spettacolari Duelli emozionanti Un’occasion - facebook.com Vai su Facebook
Fine settimana da incorniciare per ASD Scherma Vittorio Veneto - A Saonara (Padova) gli atleti vittoriesi sono stati impegnati nella prima prova di qualificazione regionale Cadetti e Giovani di spada. Da trevisotoday.it
Dal Club Scherma Lucca alle prove nazionali: ottime qualificazioni per i cadetti di spada - Hanno ottenuto ottimi risultati gli atleti del Club Scherma Lucca Tbb che hanno partecipato alla prima prova di qualificazione regionale Cadetti di Spada maschile e femminile a Firenze. Da luccaindiretta.it