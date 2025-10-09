Scene di violenza al Gibus Milano e poliziotti aggrediti locale chiuso per 30 giorni e 13 arresti

Notizie.virgilio.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sospesa per 30 giorni la licenza del Gibus Milano dopo un'aggressione a poliziotti: tredici arresti e tre agenti feriti durante un controllo. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

scene di violenza al gibus milano e poliziotti aggrediti locale chiuso per 30 giorni e 13 arresti

© Notizie.virgilio.it - Scene di violenza al Gibus Milano e poliziotti aggrediti, locale chiuso per 30 giorni e 13 arresti

In questa notizia si parla di: scene - violenza

Scene di violenza in centro: scoppia rissa a colpi di sassi e bottiglie rotte - VIDEO

Figlio barricato in cantina a Verona, padre chiama la polizia e lo fa arrestare: scene di violenza

Poliziotti aggrediti e insultati a Catanzaro, scene di violenza e furti: scattano 3 Daspo Willy

Scontri a Milano, Vannacci: "La violenza oggi è sempre a sinistra" - Lo dice all'Adnkronos l'europarlamentare e vicesegretario della Lega Roberto Vannacci commentando gli scontri di piazza durante le manifestazioni per la ... Lo riporta adnkronos.com

Milano, violenta 20enne conosciuta sui social durante il primo appuntamento: arrestato - Dialogava sui social per settimane con quelle che, poi, sarebbero diventate le sue vittime, carpendo la loro fiducia, sfruttando le loro "fragilità" e riuscendo ad ottenere un appuntamento di persona. Segnala tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Scene Violenza Gibus Milano