Scene di violenza al Gibus Milano e poliziotti aggrediti locale chiuso per 30 giorni e 13 arresti
Sospesa per 30 giorni la licenza del Gibus Milano dopo un'aggressione a poliziotti: tredici arresti e tre agenti feriti durante un controllo. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
In questa notizia si parla di: scene - violenza
Scene di violenza in centro: scoppia rissa a colpi di sassi e bottiglie rotte - VIDEO
Figlio barricato in cantina a Verona, padre chiama la polizia e lo fa arrestare: scene di violenza
Poliziotti aggrediti e insultati a Catanzaro, scene di violenza e furti: scattano 3 Daspo Willy
Rissa tra giovanissimi in pieno centro ad Anagni Scene di violenza tra ragazzini di 12 e 13 anni nel parcheggio di via San Magno, a due passi dagli istituti scolastici. Decine di minori coinvolti in un vero e proprio regolamento di conti, ripreso e diffuso sui soci - facebook.com Vai su Facebook
Scene vergognose contro le nostre Forze dell'Ordine, attaccate da chi strumentalizza le piazze per portare odio e violenza. La condanna deve essere totale, senza ambiguità. Massima solidarietà alle donne e agli uomini in divisa. SEMPRE DALLA VOSTRA P - X Vai su X
Scontri a Milano, Vannacci: "La violenza oggi è sempre a sinistra" - Lo dice all'Adnkronos l'europarlamentare e vicesegretario della Lega Roberto Vannacci commentando gli scontri di piazza durante le manifestazioni per la ... Lo riporta adnkronos.com
Milano, violenta 20enne conosciuta sui social durante il primo appuntamento: arrestato - Dialogava sui social per settimane con quelle che, poi, sarebbero diventate le sue vittime, carpendo la loro fiducia, sfruttando le loro "fragilità" e riuscendo ad ottenere un appuntamento di persona. Segnala tg24.sky.it