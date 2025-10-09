Scendi dall' autobus? Una app fa partire la videochiamata per rientrare a casa accompagnato e in sicurezza
Pavia, 9 ottobre 2025 – Sicurezza a piedi come in autobus. Autoguidovie stringe una partnership con “Viola”, una startup innovativa nata nel 2022 con l’obiettivo di aumentare la sicurezza personale delle persone durante i loro spostamenti. L’app offre un servizio di assistenza in tempo reale che tramite videochiamata accompagna le persone che si spostano a piedi di notte o in zone sconosciute e le aiuta a prevenire potenziali rischi. Tutti gli utenti di Autoguidovie possono scaricare l’applicazione e rimanere in contatto con i supporter di Viola, attivi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per avere persone con cui parlare nel tragitto verso casa, l’ufficio, l’università o al rientro da una serata con gli amici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: scendi - dall
Su, scendi dal letto, togli il pigiama, svegliati, è (quasi) primavera. Passa a prendere il tuo croissant irresistibilmente sfogliato!! #BarModernoSanteramo - facebook.com Vai su Facebook
Scendi dal tuo veicolo nella modalità City Trial di #KirbyAirRiders premendo il pulsante Y. Mentre cammina in giro, il tuo rider può anche saltare. Starman, in particolare, fa salti altissimi! - X Vai su X
Scendi dall'autobus? Una app fa partire la videochiamata per rientrare a casa “accompagnato” e in sicurezza - Autoguidovie, che gestisce diverse linee urbane ed extraurbane nel Pavese, nel Cremonese e nell’hinterland sud di Milano, la mette a disposizione dei suoi pendolari. ilgiorno.it scrive