Scendi dall' autobus? Una app fa partire la videochiamata per rientrare a casa accompagnato e in sicurezza

Ilgiorno.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pavia, 9 ottobre 2025 – Sicurezza a piedi come in autobus. Autoguidovie stringe una partnership con “Viola”, una startup innovativa nata nel 2022 con l’obiettivo di aumentare la sicurezza personale delle persone durante i loro spostamenti. L’app offre un servizio di assistenza in tempo reale che tramite videochiamata accompagna le persone che si spostano a piedi di notte o in zone sconosciute e le aiuta a prevenire potenziali rischi. Tutti gli utenti di Autoguidovie possono scaricare l’applicazione e rimanere in contatto con i supporter di Viola, attivi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per avere persone con cui parlare nel tragitto verso casa, l’ufficio, l’università o al rientro da una serata con gli amici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

