Scappa dai carabinieri e si tuffa nel fiume Oglio a Cividate | morto ragazzo di 21 anni

Un 21enne è morto a Cividate (Bergamo) dopo essere finito nel fiume Oglio. Stando a quanto emerso finora, il ragazzo stava provando a scappare dai carabinieri, per motivi ancora in fase di accertamento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: scappa - carabinieri

Scappa dai carabinieri e si tuffa nel fiume Oglio a Cividate: morto ragazzo di 21 anni - Stando a quanto emerso finora, il ragazzo stava provando a scappare dai carabinieri, per motivi ancora in fase di ... Come scrive fanpage.it

