Scandone Avellino partnership con la BCC Capaccio Paestum e Serino

La Scandone Avellino è lieta di annunciare la partnership con la BCC Capaccio Paestum e Serino, che entra ufficialmente a far parte della famiglia biancoverde in qualità di uno dei main sponsor per la stagione sportiva 20252026 del settore giovanile della società biancoverde. L’accordo rafforza. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

