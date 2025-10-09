Scandalo in Serie A pagati per non giocare | le cifre sono assurde

Glieroidelcalcio.com | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra accordi economici e scelte discutibili, un caso che fa discutere: emerso nelle ultime ore uno scandalo che ha coinvolto tutta la Serie A Un nuovo caso sta scuotendo il mondo della Serie A. Secondo le ultime indiscrezioni, alcune società sarebbero state pagate per non giocare, generando un acceso dibattito intorno alla trasparenza e alla gestione economica del nostro campionato. Il tema ha già acceso polemiche e riflessioni, in particolare per quanto riguarda i costi e gli investimenti legati a partite, che nemmeno verranno disputate dalle società che invece ne trarranno un guadagno economico. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

scandalo in serie a pagati per non giocare le cifre sono assurde

© Glieroidelcalcio.com - Scandalo in Serie A, pagati per non giocare: le cifre sono assurde

In questa notizia si parla di: scandalo - serie

“In barca con lui”. Scandalo nella Serie A, la bomba di Fabrizio Corona: “Ci sono baci”

“In barca con lui”. Scandalo nella Serie A, il noto calciatore nella bufera: “Ci sono baci”

Fregati da Le Iene, scandalo enorme in Serie A: è uscito allo scoperto

Cerca Video su questo argomento: Scandalo Serie Pagati Giocare