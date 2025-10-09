Scambio di sangue e HIV in pochi minuti | il Bluetoothing è la moda folle che sta mandando in tilt le Fiji
Le isole Fiji, arcipelago del Pacifico meridionale famoso per le sue spiagge da sogno, stanno vivendo un incubo sanitario. Nel gennaio 2025 il governo ha dichiarato ufficialmente un’epidemia di HIV dopo che i casi sono esplosi in modo drammatico: dai 245 nuovi contagi del 2021 si è passati a 1.583 nel 2024, un aumento del 550%. Questo vuol dire che, ad oggi, nelle Fiji vivono quasi 6.000 persone con l’HIV, su una popolazione di meno di un milione di abitanti. Dieci anni fa, invece, erano meno di 500. L’allarme, poi, riguarda tutti, compresi i bambini. Nel 2024, infatti, sono stati registrati 41 nuovi casi tra i minori di 15 anni, quasi quattro volte in più rispetto all’anno precedente. 🔗 Leggi su Cultweb.it
In questa notizia si parla di: scambio - sangue
