Scaffali più sani | la Dieta Mediterranea ottiene un punteggio 0-100

Sbircialanotizia.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dieta Mediterranea e innovazione si incontrano: alla XV edizione dello Human&Green Retail Forum 2025, il 14 ottobre alla Fondazione Università degli Studi di Milano, debutta uno strumento che traduce un patrimonio culturale in criteri operativi per la distribuzione moderna. Un passaggio che mette il retail al centro di scelte più sane, sostenibili e concrete. Un . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

scaffali pi249 sani la dieta mediterranea ottiene un punteggio 0 100

© Sbircialanotizia.it - Scaffali più sani: la Dieta Mediterranea ottiene un punteggio 0-100

In questa notizia si parla di: scaffali - sani

Ci sono troppe proteine sugli scaffali dei supermercati: non sono sempre sinonimo di alimenti sani - Nei supermercati i prodotti detti «high protein», quelli che evidenziano sulla confezione l’apporto proteico, si ritagliano uno spazio sempre più grande. corriere.it scrive

Dieta e stress: dieci cibi sani che stimolano il buon umore - L’importante è mangiare in modo consapevole, abbassando lo stress in modo sano e senza incidere sulla dieta. Da iodonna.it

Cerca Video su questo argomento: Scaffali Pi249 Sani Dieta