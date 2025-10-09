Sbatte la testa contro i cartelloni pubblicitari Asamoah a rischio paralisi

sbatte la testa contro i cartelloni pubblicitari asamoah a rischio paralisi

Sbatte la testa contro i cartelloni pubblicitari, Asamoah a rischio paralisi - Il calciatore della nazionale togolese Samuel Asamoah si è rotto il collo dopo aver sbattuto la testa contro un cartellone pubblicitario a bordo campo, durante una partita di seconda divisione in Cina ... Lo riporta msn.com

sbatte testa contro cartelloniTragedia in Cina, immagini terrificanti: calciatore contro i cartelloni, si rompe il collo - Asamoah, calciatore del Guangxi Pingguo, ha sbattuto la testa a bordo campo. corrieredellosport.it scrive

