Sbatte la testa contro i cartelloni pubblicitari Asamoah a rischio paralisi
Il togolese gravemente infortunato in un match del campionato cinese. Operato, è in condizioni stabili. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Cade dalla bici e sbatte la testa, ferito un 40enne ad Agropoli
Cade a terra rovinosamente mentre gioca con la bicicletta: ragazzino di 13 anni sbatte la testa. Ricoverato d’urgenza con l’eliambulanza. E’ successo ieri a Frosinone
Turista borseggiata davanti alla Fontana di Trevi: cade, sbatte la testa e finisce in ospedale
Sbatte la testa contro i cartelloni pubblicitari, Asamoah a rischio paralisi - Il calciatore della nazionale togolese Samuel Asamoah si è rotto il collo dopo aver sbattuto la testa contro un cartellone pubblicitario a bordo campo, durante una partita di seconda divisione in Cina ... Lo riporta msn.com
Tragedia in Cina, immagini terrificanti: calciatore contro i cartelloni, si rompe il collo - Asamoah, calciatore del Guangxi Pingguo, ha sbattuto la testa a bordo campo. corrieredellosport.it scrive