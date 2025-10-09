Sbatte contro i cartelloni pubblicitari e si rompe il collo | il calciatore Samuel Asamoah rischia la paralisi
Terribile infortunio per il calciatore togolese Samuel Asamoah. Il 31enne, che milita nella squadra cinese Guangxi Pingguo, è andato a sbattere violentemente contro i cartelloni pubblicitari durante un match valido per il campionato di seconda divisione. Come confermato dal club, Asamoah ha. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: sbatte - cartelloni
Sbatte la testa contro i cartelloni pubblicitari, Asamoah a rischio paralisi
Spintonato durante una partita, sbatte contro un cartellone e si rompe il collo: Samuel Asamoah rischia la paralisi - Il calciatore della nazionale togolese Samuel Asamoah si è rotto il collo dopo aver sbattuto la testa contro un cartellone pubblicitario al led a bordo campo, durante una ... Riporta msn.com
Sbatte la testa contro i cartelloni pubblicitari, Asamoah a rischio paralisi - Il calciatore della nazionale togolese Samuel Asamoah si è rotto il collo dopo aver sbattuto la testa contro un cartellone pubblicitario a bordo campo, durante una partita di seconda divisione in Cina ... Si legge su msn.com