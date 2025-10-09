SBARTER Lancia un protocollo unico per il Gaming basato sull’abilità
Sbarter annuncia oggi il suo ingresso nel mercato del gaming con il primo protocollo specificamente progettato per abilitare una competizione skill-based sicura per i giocatori e garantita per i publisher. Con un mercato globale dei videogiochi che ha generato 182,7 miliardi di dollari nel 20241 e che si trova oggi in una fase di saturazione dei modelli di monetizzazione tradizionali, Sbarter introduce una nuova categoria di ricavi: contest skill-based conformi alle normative, trasparenti per i giocatori e sicuri per i publisher. Divertente, equo e legale: un nuovo livello competitivo per i videogiochi Sbarter ridefinisce i contest nei videogiochi permettendo ai giocatori di effettuare puntate moderate basate sulle proprie abilità mentre giocano ai titoli che già amano — con amici, familiari o avversari. 🔗 Leggi su Game-experience.it
