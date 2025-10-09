Sbarchi a Lampedusa e Lampione | giunti 216 migranti in poche ore
Sono 216 i migranti sbarcati a Lampedusa dopo il soccorso di 3 barconi al largo della maggiore delle isole Pelagie e il ritrovamento di 64 bengalesi, egiziani, pakistani, marocchini ed eritrei a Lampione. I 4 natanti, stando ai racconti degli stessi migranti, sono salpati da Zouara, Tajura e Abu. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
In questa notizia si parla di: sbarchi - lampedusa
Riprendono gli sbarchi a Lampedusa: giunti 238 migranti, uno portato al poliambulatorio
Raffica di sbarchi a Lampedusa: giunti 548 migranti in poche ore
Lampedusa, proseguono le ricerche dei dispersi del naufragio. Sull’isola sbarchi senza sosta
#Tg2000 - Notte di #sbarchi a #Lampedusa, arrivati in 650 #16settembre #Tv2000 #naufragio #migranti #Mediterraneo @tg2000it - X Vai su X
Il Pm ha chiesto sei anni di reclusione per Matteo Salvini accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio per avere impedito, cinque anni fa, lo sbarco dalla Open Arms di 147 migranti a Lampedusa. "C'è un principio chiave non discutibile: tra i diritti um - facebook.com Vai su Facebook
Soccorse 64 persone nella notte dalla Guardia Costiera a Lampione - Operazione notturna della Guardia Costiera: 64 migranti, tra cui un minore, salvati sull’isola disabitata di Lampione e sbarcati a Lampedusa. Lo riporta msn.com
Ondata di sbarchi: Lampedusa soffre - Undici sbarchi in 24 ore per un totale di 685 migranti giunti a Lampedusa, di cui 391 ieri mattina. Come scrive ilgiornale.it