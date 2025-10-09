Sbarchi a Lampedusa e Lampione | giunti 216 migranti in poche ore

Sono 216 i migranti sbarcati a Lampedusa dopo il soccorso di 3 barconi al largo della maggiore delle isole Pelagie e il ritrovamento di 64 bengalesi, egiziani, pakistani, marocchini ed eritrei a Lampione. I 4 natanti, stando ai racconti degli stessi migranti, sono salpati da Zouara, Tajura e Abu. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

