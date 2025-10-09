Sbanda e centra un’auto in sosta scende e poi fugge | non sapevo cosa fare

MONZA, 9, ottobre 2025 –  " Non sapevo cosa fare.. ". Si è giustificato così il ragazzo di 21 anni rintracciato come “pirata della strada” dalla polizia locale. Alla fine del mese di settembre, in un giorno feriale, una pattuglia era stata inviata in via Ovidio all'intersezione con via Ugolini per i rilievi di un incidente che aveva visto in veicolo in marcia finire contro un'auto in sosta, senza feriti e poi andarsene. I testimoni avevano spiegato che nelle precedenti ore notturne un v eicolo, al momento sconosciuto, aveva gravemente danneggiato l'auto sosta lungo il margine della carreggiata, di proprietà di un residente a Monza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

