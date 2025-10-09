Sbaglia strada e scivola per 150 metri nel canalone

Non è certamente difficile immaginare lo spavento provato lo scorso 7 ottobre da un escursionista austriaco che, puntando a raggiungere Merano 2000 passando per la forcella Ivigna ha sbagliato strada e, a un certo punto, è scivolato in un canalone per circa 150 metri.Risalire era impossibile. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

