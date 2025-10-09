Quando nel 1984 si è laureato presso l'Università di Bari, chissà se Saverio Pascazio, oggi professore ordinario di Fisica Teorica nello stesso ateneo, avrebbe potuto. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Saverio Pascazio, il fisico pugliese che ha lavorato con tre Nobel. «La Puglia era perifericaOra è all?avanguardia»