Sassuolo grave infortunio per questo giocatore | il comunicato

Sassuolo, intervento riuscito per Edoardo Pieragnolo: il difensore pronto a iniziare la riabilitazione Buone notizie per il Sassuolo e per tutti i tifosi neroverdi: l'intervento chirurgico al ginocchio destro di Edoardo Pieragnolo è perfettamente riuscito. Il giovane difensore, uno dei prospetti più interessanti cresciuti nel vivaio del Sassuolo, si era infortunato gravemente nel corso dell'ultima .

