Sassuolo grave infortunio per questo giocatore | il comunicato

Sassuolo, intervento riuscito per Edoardo Pieragnolo: il difensore pronto a iniziare la riabilitazione Buone notizie per il Sassuolo e per tutti i tifosi neroverdi: l’intervento chirurgico al ginocchio destro di Edoardo Pieragnolo è perfettamente riuscito. Il giovane difensore, uno dei prospetti più interessanti cresciuti nel vivaio del Sassuolo, si era infortunato gravemente nel corso dell’ultima . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Il 7 ottobre 2002, all’età di 59 anni si spegne PIERANGELO BERTOLI. Era nato a Sassuolo il 5 novembre 1942. L’infanzia di Pierangelo Bertoli fu da subito complicata dalla comparsa a 10 mesi d’età di una grave forma di poliomielite, che gli causò la perdita d - facebook.com Vai su Facebook
SASSUOLO - Grosso: "Vogliamo fare una bella partita, Berardi? Ha un problemino, spero niente di grave" https://ift.tt/DqTUPAk - X Vai su X
