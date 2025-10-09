Sassuolo grave infortunio per questo giocatore | il comunicato

Calcionews24.com | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sassuolo, intervento riuscito per Edoardo Pieragnolo: il difensore pronto a iniziare la riabilitazione Buone notizie per il Sassuolo e per tutti i tifosi neroverdi: l’intervento chirurgico al ginocchio destro di Edoardo Pieragnolo è perfettamente riuscito. Il giovane difensore, uno dei prospetti più interessanti cresciuti nel vivaio del Sassuolo, si era infortunato gravemente nel corso dell’ultima . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

sassuolo grave infortunio per questo giocatore il comunicato

© Calcionews24.com - Sassuolo, grave infortunio per questo giocatore: il comunicato

In questa notizia si parla di: sassuolo - grave

sassuolo grave infortunio giocatoreInfortunio Berardi, svelati i tempi di recupero: ecco quando tornerà in campo - L'assenza di Berardi nella 6^ giornata è stata un fulmine a ciel sereno per i fantallenatori e per il ... Da fantamaster.it

sassuolo grave infortunio giocatoreBerardi risparmiato in Verona-Sassuolo per poter puntare il Lecce - L'assenza del capitano neroverde nella vittoria esterna ha destato preoccupazione, ma le ultime indicazioni rassicurano i tifosi: nessun infortunio grave per Berardi, che punta al rientro dopo la sost ... Riporta calciolecce.it

Cerca Video su questo argomento: Sassuolo Grave Infortunio Giocatore