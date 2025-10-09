Sarri traballa, Lotito si attiva: accordo verbale con il nuovo tecnico Torna a casa una leggenda laziale"> Il patron della Lazio è pronto a non lasciare la panchina sguarnita. La posizione di Sarri si fa sempre più scomoda e delicata. La stagione 20252026 della Lazio è iniziata sotto il segno dell’incertezza. Dopo il ritorno di Maurizio Sarri in panchina, il club ha faticato a trovare continuità. Nei primi sei turni di campionato, la squadra ha conquistato solo sette punti, con due vittorie, un pareggio e ben tre sconfitte. Questo avvio deludente ha alimentato le voci su un possibile cambio in panchina. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Sarri traballa, Lotito si attiva: accordo verbale con il nuovo tecnico | Torna a casa una leggenda laziale