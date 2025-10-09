Sarri traballa Lotito si attiva | accordo verbale con il nuovo tecnico | Torna a casa una leggenda laziale
Sarri traballa, Lotito si attiva: accordo verbale con il nuovo tecnico Torna a casa una leggenda laziale"> Il patron della Lazio è pronto a non lasciare la panchina sguarnita. La posizione di Sarri si fa sempre più scomoda e delicata. La stagione 20252026 della Lazio è iniziata sotto il segno dell’incertezza. Dopo il ritorno di Maurizio Sarri in panchina, il club ha faticato a trovare continuità. Nei primi sei turni di campionato, la squadra ha conquistato solo sette punti, con due vittorie, un pareggio e ben tre sconfitte. Questo avvio deludente ha alimentato le voci su un possibile cambio in panchina. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
In questa notizia si parla di: sarri - traballa
Paura? Nessun problema! Il dato è emblematico: con #Sarri in panchina si vince, punto. - facebook.com Vai su Facebook
? #Lecce, Di Francesco già traballa: "Sarei stupido se non fossi preoccupato" "Nella ripresa abbiamo avuto l'occasione più importante con Morente e poi nell'azione successiva è arrivato il rigore. Non si capisce bene, magari Tiago Gabriel poteva essere più - X Vai su X
Lazio, Sarri aspetta due colpi: rebus Insigne - A gennaio il club potrà muoversi solo a saldo zero, ovvero potrà investire sul mercato solo le cifre che avrà modo di incassare ... Segnala corrieredellosport.it
Sarri nei guai: Lazio senza leader e con un centrocampo da inventare - La sconfitta del derby ha lasciato scorie nello spogliatoio, tra i tifosi sempre più avversi alla presidenza Lotito e tanti problemi a un Sarri afflitto e pensieroso ... Da romatoday.it