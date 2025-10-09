Sarmato inaugurato l’edificio Erp dopo la riqualificazione
È stato inaugurato l’edificio di edilizia residenziale pubblica di via Centrale a Sarmato al termine di un importante intervento di riqualificazione energetica realizzato da Acer Piacenza su incarico del Comune di Sarmato, grazie ai fondi della Regione (bando per il supporto ad interventi di. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
