Sarah Jessica Parker riabbraccia il russo di Sex and the City Mikhail Baryshnikov a bocca aperta per Carrie

Un momento che ha fatto emozionare i fan di Sex and the City si è verificato mercoledì sera a New York, quando Sarah Jessica Parker e Mikhail Baryshnikov si sono ritrovati sul red carpet del New York City Ballet’s 2025 Fall Fashion Gala, tenutosi presso il David H. Koch Theater al Lincoln Center. I due si sono salutati con evidente affetto, rievocando la memoria di uno dei rapporti più discussi della serie culto. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da People Magazine (@people) Baryshnikov, leggenda della danza russa e stella indiscussa dell’American Ballet, ha fatto una delle sue rare apparizioni pubbliche, mostrando una forma invidiabile a 77 anni. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Sarah Jessica Parker riabbraccia “il russo” di Sex and the City, Mikhail Baryshnikov a bocca aperta per Carrie

