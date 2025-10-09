Sarah Jessica Parker l’abito con le ali fa sensazione al NYC Fashion Gala 2025

And Just Like That, Sarah Jessica Parker ha fatto quello che sa fare meglio: lasciare ogni presente a bocca aperta. Smessi — questa volta per sempre — i panni ultra griffati della giornalista più alla moda di Manhattan, la star di Sex and the City ha fatto il suo ingresso altrettanto trionfale al NYC Fashion Gala 2025 indossando un paio di imponenti ali nere. Sì, parliamo sul serio. Sarah Jessica Parker come Carrie Bradshaw, l’abito alato al NYC Fashion Gala 2025. L’effetto sorpresa è ciò che, dal lontano 1998, le riesce con maggiore spontaneità. Insieme al collezionare Manolo Blahnik come se non costassero niente, si intende. 🔗 Leggi su Dilei.it

