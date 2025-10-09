Sarah Jessica Parker il balletto le mette le ali… letteralmente

9 ott 2025

Forse verrà ricordato come uno dei suoi outfit più audaci (sicuramente non fra i più pratici): SJP, sul red carpet del New York City Ballet, arriva indossando delle vere ali nere. Che sia un omaggio a Il cigno nero?. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

sarah jessica parker il balletto le mette le ali8230 letteralmente

© Vanityfair.it - Sarah Jessica Parker, il balletto le mette le ali… letteralmente

