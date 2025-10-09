Sara Gama lancia l’appello | Non basta l’élite serve ampliare la base del calcio femminile in Italia

Un discorso da leader, con la stessa lucidità e autorevolezza che ha sempre mostrato in campo. Sara Gama, storica capitana della Juventus Women e della Nazionale, oggi vicepresidente dell’ AIC, ha preso la parola durante l’assemblea generale dell’ ECA a Roma, lanciando un messaggio forte e concreto al sistema calcio italiano: “Non basta l’élite, serve ampliare la base.” L’ex difensore bianconera ha delineato con chiarezza il nodo cruciale che frena la piena crescita del calcio femminile nel nostro Paese: il numero ancora troppo basso di tesserate. “C’è ancora molto da fare – ha spiegato – in Italia dobbiamo ampliare la base di affiliazione che è ancora bassa. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

