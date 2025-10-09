Sapevate che Barbara D’Urso e Belen hanno litigato di brutto? L’incontro a Ballando | che tensione!

Dietro le luci scintillanti di Ballando con le Stelle, ogni tanto emergono scintille che nulla hanno a che vedere con le coreografie. È quello che è successo in una recente puntata del format Ballando Segreto, disponibile su RaiPlay, che ha svelato un momento a dir poco elettrico tra due volti amatissimi (e forti) della televisione italiana: Barbara D’Urso e Belen Rodriguez. Le due si sono ritrovate nello stesso studio, a pochi metri l’una dall’altra, ma la tensione era palpabile. Nessun saluto, nessun sorriso. E per chi conosce il passato turbolento tra loro, non è stata una sorpresa. Gelo a Ballando con le stelle: l’incontro tra Belen e Barbara D’Urso. 🔗 Leggi su Donnapop.it

