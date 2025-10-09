Saoirse Ronan sarà Linda McCartney nei film sui Beatles di Sam Mendes

Comingsoon.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ai quattro attori che interpreteranno i Beatles nella quadrilogia di Sam Mendes, si è aggiunta Saoirse Ronan che interpreterà Linda Eastman McCartney. Le ultime novità su questi attesi biopic. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

