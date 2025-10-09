Sanzioni al massimo e caccia agli evasori Rusconi chiama in causa chi c’era prima

Lanazione.it | 9 ott 2025

SANTA CROCE Puntualizzazione sulle sanzioni che molti cittadini hanno dovuto versare per il mancato pagamento del canone unico patrimoniale relativo all’anno 2022 e annuncio della ricerca degli evasori dell’Imu relativo al 2020. Con un post sui social l’assessore al bilancio di Santa Croce Renato Carlo Rusconi spiega il perché delle sanzioni e chiama in causa la precedente amministrazione. "In questi giorni molti cittadini si sono lamentati per le sanzioni ricevute in merito al tardivoomesso versamento del canone unico patrimoniale relativo all’anno 2022 – scrive Rusconi – Mi urge sottolineare che per l’anno 2022 il regolamento comunale recitava all’articolo 50 comma 2. 🔗 Leggi su Lanazione.it

sanzioni massimo caccia agliSanzioni al massimo e caccia agli evasori. Rusconi chiama in causa chi c’era prima - "Questa amministrazione ha applicato norme ereditate dalla precedente giunta" "Controllo di 2911 pratiche Imu, altri avrebbero dovuto farlo prima di noi". Scrive lanazione.it

