Un confronto fra 53 rari francobolli provenienti da Paesi dell’est Europa, dalla Svezia, dall’Africa e da Città del Vaticano e le preziose icone ortodosse parte della Collezione permanente del Museo. In vista della Giornata mondiale della Filatelia del 24 ottobre, il Museo Diocesano di Brescia coglie l’occasione per ospitare la mostra “Santi francobolli. Un viaggio tra icone e filatelia“ che, a partire dal 16 ottobre, propone un confronto tra Il percorso di visita si articola in tre sezioni tematiche, dedicate rispettivamente all’iconografia di Maria, di Cristo, e delle figure di Arcangeli e Santi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Santi francobolli da tutto il mondo. Viaggio fra icone e filatelia