Santi francobolli da tutto il mondo Viaggio fra icone e filatelia
Un confronto fra 53 rari francobolli provenienti da Paesi dell’est Europa, dalla Svezia, dall’Africa e da Città del Vaticano e le preziose icone ortodosse parte della Collezione permanente del Museo. In vista della Giornata mondiale della Filatelia del 24 ottobre, il Museo Diocesano di Brescia coglie l’occasione per ospitare la mostra “Santi francobolli. Un viaggio tra icone e filatelia“ che, a partire dal 16 ottobre, propone un confronto tra Il percorso di visita si articola in tre sezioni tematiche, dedicate rispettivamente all’iconografia di Maria, di Cristo, e delle figure di Arcangeli e Santi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: santi - francobolli
Due francobolli speciali per i nuovi santi Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati
Frassati e Acutis, due Santi canonizzati da Papa Leone XIV e due francobolli
Sabato 11 ottobre, il carissimo don Luigi Martino, "figlio" di questa Comunità, farà l'ingresso, come Vicario parrocchiale, nella Comunità dei Santi Pietro e Paolo in Spezzano Albanese. Lo accompagniamo con la preghiera. - facebook.com Vai su Facebook
Santi francobolli da tutto il mondo. Viaggio fra icone e filatelia - Un confronto fra 53 rari francobolli provenienti da Paesi dell’est Europa, dalla Svezia, dall’Africa e da Città del ... Come scrive ilgiorno.it