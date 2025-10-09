Santi Francesco e Petronio le festività sovrapposte | a casa un giorno extra o più soldi in busta paga

Fuori città, il 4 ottobre 2026 i lavoratori godranno di un riposo supplementare. A Bologna, la coincidenza sarà affrontata a seconda del contratto di categoria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Santi Francesco e Petronio, le festività sovrapposte: a casa un giorno extra o più soldi in busta paga

