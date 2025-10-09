Sant' Agata di Militello successo per la ZingaleSport ai Campionati regionali di karate

Grande successo per la ZingaleSport ai Campionati regionali di karate. La Scuola Karate Shotokan ha qualificato ben due sue giovani atlete per la fase finale del Campionato Ita liano Esordienti. Faraci Ciaramira Viola e Mesi Nicole Francesca hanno conquistato il pass per la competizione nazionale. 🔗 Leggi su Messinatoday.it