Sant' Agata di Militello successo per la ZingaleSport ai Campionati regionali di karate

Messinatoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grande successo per la ZingaleSport ai Campionati regionali di karate. La Scuola Karate Shotokan ha qualificato ben due sue giovani atlete per la fase finale del Campionato Ita liano Esordienti. Faraci Ciaramira Viola e Mesi Nicole Francesca hanno conquistato il pass per la competizione nazionale. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sant - agata

La Reggina prepara il raduno al Sant’Agata, conferenza stampa di Ballarino e Praticò  

L’oncologo Ascierto: “Il San Pio è in ripresa, ospedale Sant’Agata diventerà un punto di riferimento”

L’oncologo Ascierto: “Il San Pio è in ripresa, l’ospedale di Sant’Agata diventerà un punto di riferimento”

sant agata militello successoSant’Agata di Militello: il 18 Ottobre all’Istituto “Zito” il Giubileo del Volontariato - La Caritas Diocesana di Patti e il Centro Servizi per il Volontariato (CESV) di Messina promuovono il Giubileo del Volontariato, ... Da 98zero.com

Legnano, mamma di 43 anni morta dopo il ricovero in ospedale a Sant'Agata di Militello, in Sicilia - Legnano (Milano), 23 agosto 2024 – Una donna 43enne residente a Legnano e originaria di Caronia, in Sicilia, è deceduta questa mattina all'ospedale di Sant'Agata di Militello in provincia di Messina, ... Si legge su ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Sant Agata Militello Successo