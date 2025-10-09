Sanità Umbria Gimbe | oltre 100mila persone hanno rinunciato a curarsi

Perugia, 9 ottobre 2025 – L’anno scorso sono aumentati ulteriormente gli umbri che hanno riunciato a curarsi una o più volte negli ospedali o nei Centri di salute pubblici. E questo nonostante il numero dei medici e infermieri sia tra i più alti in Italia, con un aumento dei fondi da parte del Governo nazionale: segno che l’organizzazione è certamente da migliorare. Un’eredità pesante insomma, che la Giunta-Tesei di centrodestra ha lasciato alla governatrice Stefania Proietti. In Umbria, dunque, nel 2024 il 12,2% dei cittadini, oltre 104 mila persone, ha dichiarato di avere rinunciato ad una o più prestazioni sanitarie (media Italia 9,9%) con un incremento di 3 punti percentuali rispetto al 2023. 🔗 Leggi su Lanazione.it

