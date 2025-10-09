Riccardo Brocchini, segretario territoriale del Pd versiliese e capolista del suo partito in Versilia alle regionali, spiega i motivi per cui si è candidato. "Ho deciso di dare la mia disponibilità a rappresentare il territorio, dopo che la mia candidatura è emersa dal Pd all’unanimità in tutte le unioni comunali della Versilia, per il mio ruolo politico. Sono segretario territoriale versiliese da otto anni e, ruolo istituzionale, sono presidente del consiglio comunale di Massarosa, eletto per due mandati all’unanimità, e dopo aver ricoperto quello di capogruppo con delega alla ricerca dei finanziamenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Sanità, trasporti, lavoro e turismo. Le priorità di Riccardo Brocchini