Tempo di lettura: 2 minuti “Il nuovo rapporto pubblicato dalla Fondazione Gimbe sulla sanità italiana fotografa una situazione drammatica per la Campania, che si conferma ultima in Italia per aspettativa di vita e fanalino di coda su quasi tutti gli indicatori principali. Un dato allarmante che non può essere liquidato come una semplice statistica, ma che rappresenta il risultato diretto di anni di malgoverno del centrosinistra regionale e di un sistema sanitario gestito in modo autoreferenziale e clientelare”. È quanto afferma il senatore Domenico Matera, esponente sannita di Fratelli d’Italia e membro dell’Ufficio di Presidenza del Senato, commentando i dati diffusi dal rapporto Gimbe. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Sanità, Matera (FdI): “De Luca descrive Eden, ma i campani vivono un inferno”