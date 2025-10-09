Sanità legge obesità appello Fiao | Garantire ai pazienti dignità e accesso terapie
Roma, 9 ott. (Adnkronos Salute) - "Garantire pari dignità alle persone con obesità per favorire l'accesso alle terapie, approvazione del Piano nazionale cronicità e inserimento nei Lea". E' l'appello che Iris Zani, presidente di Fiao - Federazione italiana associazioni obesità, ha lanciato oggi a Roma a una settimana dall'approvazione della proposta di legge 'Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità', in occasione di un incontro con la stampa organizzato dall'associazione e realizzato con il contributo non condizionato di Novo Nordisk. "E' essenziale considerare e trattare l'obesità come una malattia vera e propria, al pari delle altre patologie croniche non trasmissibili, piuttosto che come una semplice questione di scelte alimentari sbagliate o responsabilità individuali. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: sanit - legge
Come è che «la nostra sanità abdica al privato»? «È falso che i medici manchino»? Nel rapporto Gimbe si legge la denuncia della «lenta agonia» del sistema sanitario nazionale (Ssn). Negli ultimi 3 anni tagliati 13,1 miliardi mentre le famiglie sborsano 41,3 - facebook.com Vai su Facebook
Legge 104. Appello per iva disabili al 4% anche sull’acquisto di camper - E’ stato lanciato dalla ASSOCAMP l’appello alla estensione dell’iva agevolata disabili anche all’acquisto dell’autocaravan, comprese le spese per l’adattamento e allestimento Nell’ambito delle ... Lo riporta disabili.com