Sanfra | musica teatro e spiritualità nel cuore del centro storico

Musica, teatro e spiritualità per la nuova stagione di eventi dell'auditorium Sanfra firmata Mea Concerti, in collaborazione con il Comune di Perugia. Il progetto Sanfra 202526 nasce con l’intento di offrire un calendario di eventi che non sia solo intrattenimento, ma esperienza condivisa. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

In questa notizia si parla di: sanfra - musica

Noi siamo i Jefferson Airplane, e la nostra storia inizia nel 1965, in un piccolo club di San Francisco, il Matrix. Eravamo un gruppo di amici e musicisti uniti da un'unica idea: creare una musica che riflettesse l'energia, la libertà e l'esplorazione psichedelica che - facebook.com Vai su Facebook

Sanfra: musica, teatro e spiritualità nel cuore del centro storico - Dopo l'esordio con Federico Buffa, in calendario dai Musici di Guccini alle emozioni di Carofiglio e Veltroni alla poesia sonora di Gianni Maroccolo e Hugo Race, fino alla novità assoluta Providence - perugiatoday.it scrive

La nuova stagione Le meraviglie del Sanfra - Musica, teatro, stand up comedy, spiritualità, debutti e nuovi format per il cartellone dell’Auditorium San Francesco al Prato, a Perugia ... Lo riporta msn.com