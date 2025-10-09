San Vito Lo Capo tragedia alla falesia di Salinella | muore una climber svizzera colpita da un masso

Tragedia nella tarda mattinata di oggi alla falesia di Salinella, nel territorio di San Vito Lo Capo, dove una donna di nazionalità svizzera ha perso la vita dopo essere stata colpita da un masso staccatosi improvvisamente dalla parete rocciosa. La vittima, impegnata in un’attività di arrampicata, si trovava alla base della parete mentre faceva sicura alla compagna di cordata. Improvvisamente,. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - San Vito Lo Capo, tragedia alla falesia di Salinella: muore una climber svizzera colpita da un masso

