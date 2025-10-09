San Vincenzo nuova copertura della scuole Rodari | prima parte dei lavori verso la conclusione

La prima parte dell'intervento per la realizzazione della nuova copertura della scuola Rodari a San Vincenzo sta per concludersi. A partire dalla prossima settimana, infatti, si procederà con una breve sospensione in modo tale da consentire alla ditta di allestire il cantiere sulla seconda parte. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

In questa notizia si parla di: vincenzo - nuova

Vincenzo Capuano, la pizza con i detenuti di Secondigliano: «Che possa essere una nuova opportunità»

Vincenzo Salemme torna in scena con la sua nuova commedia. Le date

Ex Siapa, l’area di San Vincenzo di Galliera torna a nuova vita | VIDEO

Dalla sede di Cosenza, Marco consegna al signor Vincenzo la sua nuova #dr6 Benzina/GPL! Da tutto lo staff del #gruppoaversente, i migliori auguri di tanti chilometri pieni di emozioni e soddisfazioni! - facebook.com Vai su Facebook

Secondigliano. La nuova nota a margine si intitola "Sta canzone vene a te". È rivolta a chi ha già letto, sta leggendo o ha intenzione di leggere il libro. Che non siete poche/i. https://moretti.works/2025/07/17/secondigliano_libro/… #secondigliano #lavorobenfat - X Vai su X

Repubblica Centrafricana: Società San Vincenzo De Paoli, al via una nuova campagna solidale per costruire una scuola materna a Paoua - La Federazione nazionale italiana della Società di San Vincenzo De Paoli Odv, attraverso il Settore Solidarietà e Gemellaggi nel Mondo, lancia una nuova campagna solidale per costruire una scuola ... Segnala agensir.it

Salute e solidarietà: Società San Vincenzo De Paoli Monza e Ospedale San Gerardo, nasce una nuova Conferenza intitolata a Carlo Acutis a sostegno di pazienti e famiglie - “Vogliamo costruire un ponte di aiuto e vicinanza con le famiglie di chi si trova ad affrontare la malattia e il ricovero. Secondo agensir.it