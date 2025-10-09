San Vincenzo de’ Paoli Targa a Bruno Calattini per la sua lunga militanza

In servizio disinteressato per il prossimo da settanta anni con la San Vincenzo de' Paoli. Lontano dai riflettori e in silenzio, seguendo l'esempio paterno, si carica sulle spalle dal 1955 le esigenze delle persone più fragili. Un piccolo gesto, una parola di conforto, un consiglio utile, in sintonia con il messaggio cristiano di carità. Bruno Calattini, poggibonsese, ha ricevuto una targa dai suoi confratelli della San Vincenzo de' Paoli, con in testa il presidente Francesco Baldi. "Ringrazio per il riconoscimento all'appartenenza, ma non è il singolo che vale, bensì l'impegno nell'insieme. Quando iniziai, poco più che ventenne – racconta Calattini – eravamo quattro-cinque volontari in un ente creato a Poggibonsi nel 1929.

