San Siro con il nuovo stadio porte aperte a nuovi soci | il piano di Oaktree

Inter News 24 San Siro, le ultime sul nuovo progetto per la vendita dell’impianto a Inter e Milan in vista delle prossime stagioni. I dettagli. È ormai definita la catena societaria che porterà Inter e Milan a rilevare il Meazza e a dare avvio alla costruzione del nuovo stadio di San Siro. Secondo quanto riportato da MF–Milano Finanza, i due club hanno costituito due società veicolo di scopo, Blueco e Red Stadco, interamente controllate rispettivamente da Inter e Milan. Le due entità possiedono al 50% ciascuna Nsm Holding, la società che entro ottobre rileverà dal Comune di Milano lo stadio e i diritti edificatori sull’area, dove sorgeranno il nuovo impianto e un più ampio progetto immobiliare. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - San Siro, con il nuovo stadio porte aperte a nuovi soci: il piano di Oaktree

