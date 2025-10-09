San Miniato dedica la Piazza De La Scala al Maestro Duilio Neri

Pisatoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 11 ottobre 2025, dalle ore 10.30, il Comune di San Miniato rende omaggio al concittadino Maestro di Banda Duilio Neri, intitolandogli la Piazza in località La Scala.Ricordiamo che il M° Neri, classe 1920, fin da giovane ha suonato il trombone nella Banda di La Scala e in altre del. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: miniato - dedica

san miniato dedica piazzaLa Scala intitola una piazza al maestro Duilio Neri - 30, il Comune di San Miniato rende omaggio al concittadino Maestro di Banda Duilio Neri, intitolandogli la Piazza in ... Segnala gonews.it

Capodanno 2025 a San Miniato: Luisa Corna e i Game Boys in Piazza del Popolo - Grande spettacolo di Capodanno a San Miniato con Luisa Corna e i Game Boys. Secondo lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: San Miniato Dedica Piazza