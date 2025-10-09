San Miniato dedica la Piazza De La Scala al Maestro Duilio Neri
Sabato 11 ottobre 2025, dalle ore 10.30, il Comune di San Miniato rende omaggio al concittadino Maestro di Banda Duilio Neri, intitolandogli la Piazza in località La Scala.Ricordiamo che il M° Neri, classe 1920, fin da giovane ha suonato il trombone nella Banda di La Scala e in altre del. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
In questa notizia si parla di: miniato - dedica
PARTE GUELFA PROPONE IL CONVEGNO "BENETHICA 2025" DEDICATO A PACE ED AMBIENTE Nella cornice senza tempo dell’Abbazia di San Miniato al Monte a Firenze, luogo simbolo di spiritualità, cultura e dialogo, si terrà sabato 11 ottobre 2025 il co - facebook.com Vai su Facebook
La Scala intitola una piazza al maestro Duilio Neri - 30, il Comune di San Miniato rende omaggio al concittadino Maestro di Banda Duilio Neri, intitolandogli la Piazza in ... Segnala gonews.it
Capodanno 2025 a San Miniato: Luisa Corna e i Game Boys in Piazza del Popolo - Grande spettacolo di Capodanno a San Miniato con Luisa Corna e i Game Boys. Secondo lanazione.it