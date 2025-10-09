San Michele al Tagliamento Stefano Paganello muore dopo un mese di agonia | si era sposato a maggio

Stefano Paganello era rimasto coinvolto in un grave incidente. Non ce l’ha fatta Stefano Paganello, 51 anni, vittima di un grave incidente stradale avvenuto il 4 settembre scorso a Torsa di Pocenia, nel Basso Friuli. L’uomo è deceduto nelle scorse ore all’ ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, dove era ricoverato da oltre un mese in condizioni disperate. L’incidente. Quel pomeriggio Paganello, in sella alla sua moto, stava percorrendo la ex strada provinciale 43 quando si è scontrato con un furgone. L’ impatto è stato violentissimo: l’uomo è stato sbalzato a diversi metri di distanza e ha riportato traumi gravissimi. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - San Michele al Tagliamento, Stefano Paganello muore dopo un mese di agonia: si era sposato a maggio

