San Giovanni Riprende l’attività dell’Accademia della Nunziata

Arezzo, 09 ottobre 2025 –  Riparte l’attività dellAccademia della Nunziata con un programma che, da ottobre 2025 a giugno 2026, porterà a San Giovanni Valdarno corsi, incontri, lezioni-concerto e momenti di approfondimento culturale aperti a tutta la cittadinanza. Il programma è stato presentato questa mattina nella sala giunta del palazzo comunale di San Giovanni Valdarno alla presenza dell’assessore alla cultura e del consigliere dell’Accademia della Nunziata Maria Grazia Viticchi. Saranno proposti dieci corsi di approfondimento su temi che spaziano dalla psicologia alla storia, dall’arte alla letteratura, dal cinema all’archeologia, con l’obiettivo di favorire un confronto diretto e partecipato, alternativo all’isolamento della fruizione digitale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

