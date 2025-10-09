San Faustino un' altra giornata senza corrente | nuovo intervento dell' Enel
Dopo il primo intervento del 30 settembre, i tecnici di Enel Distribuzione torneranno a lavorare nel quartiere San Faustino per completare gli interventi di manutenzione sulla rete elettrica. I lavori interesseranno in particolare la cabina di via della Casaccia, la stessa che lo scorso 23. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Domenica 16 marzo, presso la Chiesa dei SS. Faustino e Giovita, si è tenuto l'atteso concerto "Elevazione Spirituale in Musica", organizzato in occasione del 525° Anniversario della Consacrazione del Duomo di Chiari. L'evento, che ha visto una straordinaria - facebook.com Vai su Facebook
Il giorno di San Faustino. Fede e festa sostenibile. L’arcivescovo in città - Prima monsignor Cannistrà sarà ricevuto in sala consiliare. Come scrive msn.com
La festa di San Faustino: gli eventi. Niente processione con la reliquia. Incontro con monsignor Cannistrà - Giovedì 9, un corteo laico fino al duomo, poi la celebrazione. Lo riporta msn.com