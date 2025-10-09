san damiano il documentario dentro la vita di un senzatetto a roma

«Loro credono: “Dio fantastico, Dio bello”. Dio è un diavolo. È un diavolo», dice Damiano, trentacinque anni, il re di Roma Termini, senzatetto polacco che vive in cima a una torre sulle antiche mura romane di fronte alla stazione. È lui il carismatico protagonista di San Damiano, il documentario indipendente proiettato la sera del 6 ottobre al cinema Mexico di Milano, e che verrà distribuito in molte sale d’Italia verso le 20:30 di venerdì 10 ottobre, in occasione della Giornata mondiale della salute mentale e delle persone senza fissa dimora. Alla proiezione di lunedì erano presenti, oltre a uno dei due registi, Gregorio Sassoli, il monsignor Davide Milano, presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo, e Stefano Lampertico, direttore di Scarp de’ tenis, il mensile che dal 1996 racconta la vita di strada. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

