San Cristoforo | approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione di via Plaia

Un passo decisivo per la rigenerazione urbana del quartiere. La Giunta comunale di Catania, guidata dal sindaco Enrico Trantino, ha approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione di via Plaia, intervento strategico del Piano straordinario di rigenerazione urbana di San Cristoforo. L'opera, finanziata dal Governo nazionale attraverso il Decreto Caivano (D.L. 31 dicembre 2024, n. 208, convertito nella Legge 28 febbraio 2025, n. 20), prevede un investimento complessivo di 2 milioni di euro. L'obiettivo è restituire dignità, sicurezza e qualità urbana a uno dei quartieri più simbolici e popolari della città.

