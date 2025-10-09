San Clemente cambia passo Arrivano due ’zone 30’ in città
A San Clemente si cambia passo. Dal 15 ottobre scatterà una sperimentazione lunga sei mesi che ridisegnerà la viabilità cittadina. Il nuovo piano prevede infatti l’introduzione di sensi unici strategici, la creazione di corsie pedonali protette e l’istituzione di due zone a 30 kmh. Una rivoluzione dolce, ma necessaria, come spiega la sindaca Mirna Cecchini, che chiarisce da dove nasce il progetto: "La sperimentazione nasce a seguito dell’esame effettuato sulle principali arterie che negli anni hanno visto aumentare in maniera considerevole il flusso dei veicoli sulle direttrici mare-monte-mare e lungo la SP35 - Via Tavoleto". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
