Samuel Asamoah si è rotto il collo cadendo sui cartelloni a bordo campo | ora rischia la paralisi

Fanpage.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il calciatore del Togo è andato a sbattere su un cartellone pubblicitario, dopo uno scontro di gioco, durante una partita del campionato cinese. Asamoah si è fratturato il collo e rischia la paralisi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

