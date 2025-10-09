Samuel Asamoah si è rotto il collo cadendo sui cartelloni a bordo campo | ora rischia la paralisi
Il calciatore del Togo è andato a sbattere su un cartellone pubblicitario, dopo uno scontro di gioco, durante una partita del campionato cinese. Asamoah si è fratturato il collo e rischia la paralisi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
